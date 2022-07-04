Англия

Італійський захисник може продовжити кар'єру в АПЛ.

Алессіо Романьолі може перейти до Фулгема, повідомляє журналіст Даніель Лонго.

За його інформацією, "дачники" запропонували 27-річному футболістові контракт на чотири роки із заробітною платою у чотири мільйони євро.

На даний момент Романьолі не прийняв остаточного рішення, але схиляється до переходу в Лаціо, але "орлам" спочатку потрібно продати Франческо Ачербі.

Нагадаємо, що Романьолі став вільним агентом після того, як завершився його контракт з Міланом.