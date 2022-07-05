Англия

Легенда "ірисок" вирішила піти із нинішньої команди.

Данкан Фергюсон припинив співпрацю з Евертоном, повідомив офіційний сайт "ірисок".

Останнім часом Данкан був асистентом головного тренера, але також встиг провести один матч як виконуючий обов'язки наставника.

Фергюсон грав за Евертон з 1995 до 2006 року з невеликою перервою. З 2011 року постійно перебував у структурі "ірисок".

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону Евертону вдалося уникнути вильоту із АПЛ.