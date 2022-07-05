42-річний фахівець увійшов до тренерського штабу "міщан".
Енцо Мареска, ФК Манчестер Сіті
05 липня 2022, 14:59
Екс-футболіст Севільї та Ювентуса Енцо Мареска поповнив тренерський штаб Манчестер Сіті, повідомив офіційний сайт "міщан".
Англійський клуб оголосив, що 42-річний італійський фахівець увійшов до тренерського штабу Пепа Гвардіоли.
Мареска у сезоні-2020/21 тренував Манчестер Сіті U-23, який під його керівництвом виграв молодіжний чемпіонат Англії, а у травні минулого року залишив клуб та очолив Парму.
У листопаді італійська команда розлучилася з Марескою.
Раніше Манчестер Сіті оголосив про підписання Калвіна Філліпса.