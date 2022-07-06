Англия

Півзахисник виступатиме в АПЛ.

Манчестер Юнайтед проходить стадію невеликої перебудови в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sky Sports, "червоні дияволи" прийняли пропозицію Фулгема щодо півзахисника Андреаса Перейри.

Стверджується, що сума трансферу становитиме близько 10 мільйонів євро.

Минулого сезону Перейра виступав за Фламенго на правах оренди. Він відіграв 25 матчів, у яких забив два голи та зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед й надалі працює над посиленням складу — клуб хоче підписати п'ятьох новачків у липні.