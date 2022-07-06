Англия

Трансфер англійського вінгбека коштуватиме "шпорам" 15 мільйонів фунтів.

Латераль Мідлсбро Джед Спенс, який минулий сезон провів у Ноттінгем Форест і допоміг команді вийти в АПЛ, має продовжити кар'єру у Тоттенгемі. Про це повідомляє The Telegraph.

Після переговорів, що йшли декілька тижнів, "шпори" прагнуть досягти принципової угоди з представником Чемпіоншипу щодо 21-річного англійця та очікують підписання контракту до цих вихідних.

Спенс був пріоритетною ціллю для Антоніо Конте цього літа. Гравець збирається пройти медичне обстеження в новому клубі до ціє суботи, щоб приєднатися до Тоттенгема в їхньому передсезонному турі по Південній Кореї.

За інформацією джерела, сума трансферу має становити 15 мільйонів фунтів.

Минулого сезону Джед Спенс провів за "лісників" 50 матчів, у яких забив 3 голи і віддав 5 результативних передач.