Трансфер англійського вінгбека коштуватиме "шпорам" 15 мільйонів фунтів.
Джед Спенс, getty images
06 липня 2022, 12:59
Латераль Мідлсбро Джед Спенс, який минулий сезон провів у Ноттінгем Форест і допоміг команді вийти в АПЛ, має продовжити кар'єру у Тоттенгемі. Про це повідомляє The Telegraph.
Після переговорів, що йшли декілька тижнів, "шпори" прагнуть досягти принципової угоди з представником Чемпіоншипу щодо 21-річного англійця та очікують підписання контракту до цих вихідних.
Спенс був пріоритетною ціллю для Антоніо Конте цього літа. Гравець збирається пройти медичне обстеження в новому клубі до ціє суботи, щоб приєднатися до Тоттенгема в їхньому передсезонному турі по Південній Кореї.
За інформацією джерела, сума трансферу має становити 15 мільйонів фунтів.
Минулого сезону Джед Спенс провів за "лісників" 50 матчів, у яких забив 3 голи і віддав 5 результативних передач.