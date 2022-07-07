Англия

Football.ua пропонує кілька варіантів заміни гравцю "червоних дияволів", якого часто називають незамінним.

Майбутнє нападаючого Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед — одна з найгучніших тем цьогорічного літнього трансферного вікна.

Однак усі вболівальники "червоних дияволів" можуть погодитися з тим, що новому головному тренеру МЮ Еріку тен Хагу вже зараз потрібно використати більшість ресурсів, щоб підготувати атаку своєї команди до майбутнього сезону.

Football.ua за матеріалами The Athletic пропонує кілька варіантів заміни гравця, якого часто називають незамінним.

Очевидна заміна

Найочевидніший спосіб замінити Роналду — узяти нападаючого під стиль гри тен Хага. Голландець у своїй тренерській кар'єрі вже використав багатьох гравців як "дев'ятку" і не боїться змінювати свій тактичний підхід, щоб максимально використати можливості лідера. Наприклад, під час плей-офф Ліги чемпіонів у сезоні-2018/19 він використав Душана Тадіча як хибну дев'ятку, що створювало простір для його партнерів по команді.

Немає чіткого розуміння про те, яким має бути "нападник тен Хага", але якщо наставник МЮ хоче замінити Роналду на центрального нападника, то Віктор Осімхен з Наполі — гідний кандидат.

Використовуючи дані статистичного порталу smarterscout, який дає гравцям рейтинг від 0 до 99, ґрунтуючись на даних реального часу, ми можемо детально ознайомитись із нігерійським форвардом "неаполітанців".

Осімхен — один із найбільш затребуваних молодих нападників у Європі, відомий усім своїм дриблінгом (рейтинг 90 з 99 у таблиці нижче), а також своєю схильністю до ударів (99 з 99).

Потім ознайомтеся з картою ударів по воротах суперника. Зрозуміло одне — дайте Осімхену м'яч і він шукатиме можливість для виконання удару (в середньому 4,1 ударів за 90 хвилин). Це цінне доповнення до МЮ, якому часто не вистачало впевненості в останній фазі атаки, а також якості реалізації у сезоні-2021/22.

На момент виходу статті Наполі вважався стороннім кандидатом на підписання Роналду. Прямий обмін був би справжнім головним болем, але якщо Роналду опиниться в Неаполі, це може дати перевагу МЮ в будь-яких переговорах щодо Осімхена.

Теммі Абрахам був би ще одним видатним вибором для МЮ та тен Хага, але у нього пройшов лише рік за п'ятирічним контрактом з Ромою, тож його перехід оцінюється ще складніше.

Якщо цього літа МЮ розлучиться з Роналду, то клуб має більше можливостей для підвищення зарплати та залучення такого гравця, як Осімхен або Абрахам.

Короткострокова заміна

У Жозе Моуріньо був Златан Ібрагімович, а в Оле-Гуннара Сульшера були Одіон Ігало, Едінсон Кавані і Роналду. Після відходу сера Алекса Фергюсона МЮ підписав кілька нападників у віці понад 30 років як короткострокові рішення для задоволення потреб в атаці.

Успіх кожного ветерана різний, але якщо тен Хаг хоче такого гравця, слід розглянути варіант з Джеймі Варді, у якого немає нової пропозиції про контракт з Лестером і в нього залишився всього один рік до кінця нинішньої угоди.

35-річний форвард забив 15 голів в англійській Прем'єр-лізі минулого сезону і є визнаним талантом у лінії атаки. Він чудово використовує свої моменти (удар 66 з 99) і знає як обдурити захисників (обведення — 58 з 99), а найголовніше як для форварда — він вміє опинятися у потрібному місці у потрібний час (89 із 99 прийомів м'яча біля захисників).

Варді не настільки сильно сприяє розвитку атак Лестера, як раніше (xG від розвитку атак 28 з 99), але він, як і раніше, дуже ефективний у завершенні атак. Його карта ударів за минулий сезон є гарною ілюстрацією того, який розум він привносить до команди. Це людина, яка знає, де знаходиться її мета, і вона вважає за краще бити, перебуваючи поряд з нею.

Забиті голи Варді також цікаві: нападник часто випереджає свій графік очікуваних голів (xG), що показує, як він, можливо, максимально використовує наявні в нього моменти. На графіці нижче синім кольором показано, коли він перевершував свій xG.

Варді найкраще підходить для команди, яка атакуватиме безпосередньо, і буде чудовим короткостроковим рішенням для МЮ, якщо голландцю знадобиться нападник, який допоможе йому пройти складний перший сезон в Англії.

Переговори з Челсі

Ось що відомо: Тодд Боулі, новий власник Челсі, минулого місяця зустрічався з агентом Роналду — Жорже Мендешем. У понеділок, 4 липня, The Athletic повідомив, що Челсі розглядає можливість придбання Роналду.

Як Роналду вписується в команду Томаса Тухеля – складне питання. Цікавіше питання: кого МЮ може попросити у Челсі натомість? Це підводить нас до 20-річного нападника Армандо Брої.

Футболіст збірної Албанії підписав п'ятирічний контракт із Челсі, перш ніж вирушити до Саутгемптона минулого сезону і він став цінним інструментом у системі високого пресингу за схемою 4-2-2-2 Ральфа Газенгюттля. Його напористий стиль дриблінга (дриблінг 84 з 99 і xG від розвитку атак 57 з 99) був ключем до того, як "святі" просували м'яч в атаку, а його активна гра в повітрі (рейтинг виграних верхових дуелей 93 з 99), була цінна в обох штрафних.

Карта ударів Брої хороша для нападника в першому сезоні в АПЛ у клубі з нижньої частини турнірної таблиці. Саутгемптон мав труднощі зі створенням і завершенням своїх моментів, але завзятість Брої у боротьбі за м'яч дала їм шанс поборотися у більш жорстких матчах. Раніше The Athletic повідомляв, що Евертон зробив крок щодо придбання Брої. Він чудово замінив би Рішарліссона в команді Френка Лампарда.

Якщо ми подивимося, куди Броя спрямовує свої удари, ми побачимо, що він вважає за краще бити в нижній лівий кут. Від природи правоногий, Броя вважає за краще сильно бити по м'ячу з підкруткою, як наприклад Денні Інгз або Гаррі Кейн.

Якби Броя був включений до будь-якого обміну на Роналду, він був би корисним варіантом для команди, але не головним нападником у сезоні-2022/23.

Ще один гравець Челсі, якого може попросити МЮ — Каллум-Гадсон Одої, який може зіграти на кількох позиціях.

Минулого сезону Гадсон-Одої грав обмежену кількість хвилин в АПЛ під керівництвом Тухеля і часто використовувався як один із крайніх нападників у схемі — 3-4-2-1. Таким чином, на графіку нижче — з обмеженою кількістю хвилин — він порівнюється з іншими атакуючими півзахисниками, а не з вінгерами.

Каллум активний дріблер (дриблінг 87 з 99), який, швидше за все, акуратно і чисто пасуватиме (паси — 86 з 99 і контроль м'яча 78 з 99). Тим не менш, він може бути непостійним в останній фазі атаки і у своїх оборонних діях (високий рейтинг перехоплень передбачає, що він знає про важливість оборони, але його інші показники (червоний колір) говорять про те, що він не надто ефективний при грі ззаду).

Оскільки Челсі зацікавлений у Рахимі Стерлінгу та Рафіньї, кар'єра Гадсона-Одої перебуває у небезпеці. Включення до угоди часткового обміну може запропонувати йому новий розвиток кар'єри у складі МЮ.

Радикальна заміна

Якщо ви вважаєте, що МЮ має зробити щось радикальне, замінивши Роналду, чи можемо ми запропонувати кандидатуру Роберта Левандовські?

Здатність Левандовські знаходити простір у штрафному і навколо неї (86 прийомів у штрафному з 99) і постійно завдавати ударів за першої ж можливості (кількість ударів 99 з 99) означає, що він нападник, на якого точно можна покластися. Він схильний завершувати передачі своїх партнерів по команді, але не створювати власні проходи до воріт, але завдяки його винятковій здатності завершити атаки, це не проблема для команди, яка може домінувати у володінні м'ячем, такій як мюнхенська Баварія.

Його карта ударів за сезон-2021/22 має досить вражаючий вигляд. Небагато гравців у світі завдають стільки ударів по воротах (4,7 ударів за 90 хвилин). Ще менше роблять стільки ж результативних ударів.

Навіть коли Левандовські не у формі, він просто відповідає своєму показнику xG, тому він, як і раніше, залишається одним із найкращих бомбардирів у світі — забиваючи приблизно один гол без пенальті за гру за останні три сезони.

Переконати Левандовські провести рік у Лізі Європи, а не в Лізі чемпіонів, буде дуже нелегко, але він публічно оголосив, що хоче залишити німецький клуб цього літа і, як вважають, він представляє серйозний інтерес з боку Барселони. Левандовські — один із найкращих нападників у світі і, швидше за все, він залишиться таким як мінімум ще на один сезон.

Якщо ви вважаєте, що МЮ має уникати традиційних дев'яток і натомість спробувати відновити імпровізаційні атаки з сезону-2020/21, то чи можемо ми порекомендувати возз'єднання тен Хага з нападником Аякса Антоні.

Антоні, який раніше фігурував у шорт-листі "покупок тен Хага", міг би виступати як другорядний бомбардир і творець разом із Бруном Фернандешом і Джейдоном Санчо в атакуючому тріо півзахисників. Прихід Крістіана Еріксена і можливе підписання Френкі де Йонга з Барселони, і півзахист МЮ матиме солідну атакуючу якість і це дасть можливість використовувати Маркуса Рашфорда та Антоні Мартіаля як центральних нападаючих.

Роналду добре показав себе на індивідуальному рівні минулого сезону, але обмежено служив фіксованою точкою в тому, що раніше було більш плавною та вільною атакою. Тен Хаг міг би замінити свої гольові зусилля моднішим колективним підходом.

Хороший, але проблемний сценарій

Якщо ви вважаєте, що МЮ має звичку приймати дорогі привабливі рішення замість розумних, то давайте поговоримо про Пауло Дібалу, який нині є вільним агентом.

28-річний футболіст – анахронічна фігура, яка могла б переважно грати другого нападника у парі, якби він з'явився у середині 1990-х. Однак у своєму останньому сезоні за Ювенту він грав десь між нападником і десяткою, подібно до найкращих років Деле Аллі в Тоттенгемі.

Як Аллі у Тоттенгемі чи Фернандеш у МЮ зараз, Дібала залишається талановитою загадкою. Він талановитий плєймейкер (паси — 73 з 99 і передачі в атаку — 75 з 99) і може здорово починати атаки, але його справжні якості полягають у його рухах без м'яча, особливо стосовно нападника попереду нього. Він вважає за краще грати з м'ячем у центрі і постійно дрейфує зліва направо в центральній зоні.

Дібала може бути фігурою, яка не виправдає сподівань, якому потрібна команда, побудована навколо нього, щоб належним чином процвітати, але також і тим, хто навіть у своїх кращих проявах прикрашає ігри, а не домінує в них.

Карту ударів минулого сезону найкраще можна охарактеризувати як марнотратну. У аргентинця дуже хороша техніка удару по м'ячу, але він занадто часто ризикує, намагаючись завдати дальній та неякісний удар, що часто призводить до втрати володіння м'ячем.

Крім того, він не має стабільності, і йому можуть знадобитися тривалі відрізки в команді для того, щоб знову створити гостроту в атаці та стати інстинктивнішим фінішером. Коли Дібала на рівні, він справді на рівні. Коли це не так, він може виглядати недоречно та йти не в ногу зі своєю командою.

Говорять, що міланський Інтер не хоче задовольняти фінансові апетити Дібали. Історія травм нападаючого (у нього було шість перерв через пошкодження в сезоні-2021/22, він пропустив 16 матчів) і вік (незадовго до ЧС-2022 йому виповниться 29) також закликають до обережності.

Що буде далі?

Немає ідеального способу замінити Роналду. 37-річний португалець, можливо, уже не той гравець, яким він колись був, але він привертає увагу так, як небагато футболістів, які порівнюються з ним. Його запити щодо зарплати у поєднанні з його стилем гри означають, що завжди буде обмежене коло клубів, які забажають його підписати, і можливо, цього літа його перехід буде дуже тривалим.

МЮ зробив би мудро, якби відпустив Роналду і не привертаючи уваги спокійно планував майбутнє своєї атаки. МЮ одного разу пережив відхід Роналду — він може зробити це знову.