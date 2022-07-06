"Сороки" готові заплатити за одноклубника Миколенка 35 мільйонів фунтів.
Ентоні Гордон, getty images
06 липня 2022, 15:32
Атакуючий півзахисник Евертона Ентоні Гордон цього літа може змінити клубну прописку, але залишитися в англійській Прем'єр-лізі.
Як повідомляє журналіст The Telegraph Майк Макграт, у підписанні 21-річного англійця зацікавлений Ньюкасл Юнайтед.
Джерело стверджує, що "сороки" зв'язалися з Евертоном та запропонували 35 мільйонів фунтів за Гордона.
Якщо в таборі "ірисок" вирішать і надалі робити ставку на свого вихованця, то вони відхилять цю пропозицію.
Минулого сезону Ентоні Гордон провів за Евертон 40 матчів, у яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.