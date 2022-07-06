Англия

"Сороки" готові заплатити за одноклубника Миколенка 35 мільйонів фунтів.

Атакуючий півзахисник Евертона Ентоні Гордон цього літа може змінити клубну прописку, але залишитися в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст The Telegraph Майк Макграт, у підписанні 21-річного англійця зацікавлений Ньюкасл Юнайтед.

Джерело стверджує, що "сороки" зв'язалися з Евертоном та запропонували 35 мільйонів фунтів за Гордона.

Якщо в таборі "ірисок" вирішать і надалі робити ставку на свого вихованця, то вони відхилять цю пропозицію.

Минулого сезону Ентоні Гордон провів за Евертон 40 матчів, у яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.