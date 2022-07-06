Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра стане гравцем Фулгема, який вийшов до АПЛ за підсумками минулого сезону.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 7 липня 26-річний бразилець пройде медобстеження у лондонському клубі для завершення свого трансферу.

Сума переходу складе 10 мільйонів фунтів плюс 3 мільйони фунтів у якості бонусів. Манчестер Юнайтед підписав усі необхідні документи.

Також повідомляється, що вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон уже пройшов медогляд у Фулгемі, куди він перейде на правах оренди, скориставшись спеціальним дозволом від ФІФА щодо клубів з України.