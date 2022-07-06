Новачок АПЛ посилить атакувальну лінію як мінімум виконавцями Манчестер Юнайтед та Шахтаря.
Андреас Перейра, getty images
06 липня 2022, 16:59
Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра стане гравцем Фулгема, який вийшов до АПЛ за підсумками минулого сезону.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 7 липня 26-річний бразилець пройде медобстеження у лондонському клубі для завершення свого трансферу.
Сума переходу складе 10 мільйонів фунтів плюс 3 мільйони фунтів у якості бонусів. Манчестер Юнайтед підписав усі необхідні документи.
Також повідомляється, що вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон уже пройшов медогляд у Фулгемі, куди він перейде на правах оренди, скориставшись спеціальним дозволом від ФІФА щодо клубів з України.