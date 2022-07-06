Англия

Новачок АПЛ посилить атакувальну лінію як мінімум виконавцями Манчестер Юнайтед та Шахтаря.

Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра стане гравцем Фулгема, який вийшов до АПЛ за підсумками минулого сезону.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 7 липня 26-річний бразилець пройде медобстеження у лондонському клубі для завершення свого трансферу.

Сума переходу складе 10 мільйонів фунтів плюс 3 мільйони фунтів у якості бонусів. Манчестер Юнайтед підписав усі необхідні документи.

Також повідомляється, що вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон уже пройшов медогляд у Фулгемі, куди він перейде на правах оренди, скориставшись спеціальним дозволом від ФІФА щодо клубів з України.