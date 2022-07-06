Англия

Гравець Шахтаря все ближче до переходу.

За повідомленням Фабріціо Романо, вінгер Шахтаря Манор Соломон вже знаходиться у Лондоні і сьогодні пройде медобстеження для підписання контракту з Фулгемом. Після цього ізраїльтянин має підписати орендну угоду із "коттеджерами" терміном на один рік.

Також новачок АПЛ готує трансфер екс-гравця Манчестер Юнайтед та Лаціо Андреаса Перейри. Контракт із бразильцем буде підписаний на три роки.

Раніше стало відомо, скільки Манор зароблятиме у столиці Великобританії. Щоправда, тоді мова йшла про повноцінний контракт, а не оренду.