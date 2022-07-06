Англия

Шеффілд Юнайтед продовжує літню трансферну кампанію.

Центральний захисник Боснії та Герцеговини Анел Ахмедходжич продовжить кар'єру в англійському Чемпіоншипі.

Футболіст підписав контракт із Шеффілд Юнайтед, який розраховано до 2026 року.

Останнім клубом Ахмедходжича був Мальме, за який він виступав із 2019 року. За шведський клуб центрбек провів 82 матчі, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Anel Ahmedhodžić is a Blade. 🇧🇦✍️ pic.twitter.com/x5oAbZb7w9 — Sheffield United (@SheffieldUnited) July 6, 2022

Раніше колишній голкіпер "піратів" перейшов до Ноттінгем Форест на правах оренди.