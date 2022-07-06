Англия

Півзахисник збірної США переїхав в Англію.

Англійський Лідс оголосив про підписання півзахисника збірної США та німецького Лейпцига Тайлера Адамса.

23-річний футболіст підписав з Лідсом п’ятирічний контракт до літа 2027 року. Сума трансферу не розголошується.

Адамс розпочав свою кар'єру в Нью-Йорк Ред Буллз. У січні 2019 року його придбав Лейпциг. Загалом за клуб Адамс зіграв 103 матчі.

Відзначимо, що Адамс протягом кар'єри вже два рази працював під керівництвом Джессі Марша. Лідс — це вже їх третій спільний клуб.

Тайлер став п'ятим підписаним Лідса в літнє трансферне вікно після приходу Аарсонсона, Дарко Г'ябі, Расмуса Крістенсена та Марка Роки.