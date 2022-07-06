Англия

Захисник підписав контракт із новачком АПЛ.

Центральний захисник Майнца та молодіжної збірної Франції Мусса Ніакате підписав повноцінний контракт із Ноттінгемом Форест.

Черговий новачок "лісників" підписав трирічний контракт, який також має опцію продовження ще на один сезон. За повідомленням ЗМІ, англійці заплатять за футболіста 10 млн євро. Також за контрактом будуть передбачені різноманітні бонуси ще на 5 млн євро.

Минулого сезону Ніакате провів 33 матчі за Майнц, відзначившись чотири рази у воротах суперника.

Раніше Ноттінгем оголосив про підписання захисника Труа Б'якона.