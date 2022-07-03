Молодий фулбек приєднався до новачка АПЛ.
Жуліан Б'янкон, nottinghamforest.co.uk
03 липня 2022, 15:22
Ноттінгем Форест, який є одним із новачків в АПЛ-2022/23, на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого захисника Жуліана Б'янкона, права на якого раніше належали Труа.
22-річний француз уклав із "лісниками" повноцінний контракт, який буде розрахований до літа 2025 року.
Сума трансферу оцінюється у 10 мільйонів євро.
Минулого сезону Б'янкон провів у французькій Лізі 1 33 матчі, забив один гол і віддав дві результативні передачі.