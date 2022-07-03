Англия

Молодий фулбек приєднався до новачка АПЛ.

Ноттінгем Форест, який є одним із новачків в АПЛ-2022/23, на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого захисника Жуліана Б'янкона, права на якого раніше належали Труа.

22-річний француз уклав із "лісниками" повноцінний контракт, який буде розрахований до літа 2025 року.

Сума трансферу оцінюється у 10 мільйонів євро.

Минулого сезону Б'янкон провів у французькій Лізі 1 33 матчі, забив один гол і віддав дві результативні передачі.