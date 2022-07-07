Колишній партнер по команді Коваленка веде переговори із Вотфордом.
рей манай, getty images
07 липня 2022, 09:03
Нападник каталонської Барселони Рей Манай прибув до Англії задля переговорів із Вотфордом.
Представники футболіста впевнені у трансфері албанця до стану представника Чемпіоншипу, повідомляє The Athletic.
Відзначимо, що Манай минулий сезон провів в оренді у Спеції, але італійський клуб не став викупати форварда за 2,5 млн євро.
У сезоні-2021/22 виконавець зіграв 30 матчів у Серії А, в яких зміг забити п'ять голів. Варто зазначити, що контракт нападника із каталонцями розрахований до літа 2023 року.
Раніше повідомлялось, що Барселоне не хоче продавати Де Йонга.