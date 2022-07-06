Испания

Нідерландець близький до того, щоби залишитися у столиці Каталонії

Раніше повідомлялося, що Барселона націлена на продаж Френкі де Йонга, у тому час як сам нідерландський півзахисник не бажає переходити до Манчестер Юнайтед.

Однак тепер президент каталонського клубу Жоан Лапорта повідомив, що попри наявність пропозицій по трансферу 25-річного хавбека, він залишиться у команді Хаві. Барселона не хоче продавати Де Йонга — саме так передає слова керманича "блаугранас" відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Лапорта підтвердив факт зустрічі з агентом Роналду.