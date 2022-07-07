Німецький півзахисник може змінити клуб цього літа.
СЕРЖ ГНАБРІ, GETTY IMAGES
07 липня 2022, 12:59
Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті цікавляться Сержем Гнабрі, а Арсенал стежить за ситуацією, повідомляє журналіст CBS Sports Бен Джейкобс.
Це не означає, що Гнабрі є у шорт-листі лондонського клубу, проте "каноніри" стежать за діями Манчестер Сіті та МЮ у цьому напрямі.
Якщо хтось із цих клубів почне працювати над трансфером Сержа, то Арсенал готовий долучитися до боротьби.
Контракт Гнабрі з Баварією діє до літа 2023 року.
Минулого сезону 26-річний гравець забив 17 голів і віддав 7 передач у 45 матчах у всіх турнірах.