Англия

Німецький півзахисник може змінити клуб цього літа.

Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті цікавляться Сержем Гнабрі, а Арсенал стежить за ситуацією, повідомляє журналіст CBS Sports Бен Джейкобс.

Це не означає, що Гнабрі є у шорт-листі лондонського клубу, проте "каноніри" стежать за діями Манчестер Сіті та МЮ у цьому напрямі.

Якщо хтось із цих клубів почне працювати над трансфером Сержа, то Арсенал готовий долучитися до боротьби.

Контракт Гнабрі з Баварією діє до літа 2023 року.

Минулого сезону 26-річний гравець забив 17 голів і віддав 7 передач у 45 матчах у всіх турнірах.