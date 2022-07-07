Англия

Захисник залишається у клубі, незважаючи на чутки про відхід.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті повідомив, що захисник Джо Гомес продовжив контракт.

Новий контракт із 25-річним універсальним захисником підписаний на п'ять років — до літа 2027.

Гомес виступає за Ліверпуль з 2015 року. У минулому сезоні на його рахунку 21 матч, а загалом — 142 гри.

"Це неймовірне місце. Ліверпуль — один із найкращих, якщо не найкращий клуб у світі на даний момент. Насправді можливість продовжити своє перебування тут було легким рішенням.

Звичайно, я тут досить довго, але загалом я все ще відчуваю себе молодим і, як ви сказали, найкращі роки попереду. Мені є чому навчитись і є час для цього.

Я думаю, що у мене є база, щоб зробити це разом із прекрасним тренерським штабом навколо мене та моїх товаришів по команді, щоб переконатися, що найкращі роки попереду", — сказав Гомес.