Англия

Німецький воротар вже провів перемовини з "дачниками".

Воротар лондонського Арсеналу та збірної Німеччини Бернд Лено, вірогідно, змінить клуб в літнє трансферне вікно.

Страж воріт, який став другим в Арсенали після переходу в клуб Аарона Рамсдейла, домовився з Фулгемом та хоче перейти саме до новачка АПЛ.

Як повідомляє журналіст та інсайдер Флоріан Плеттенберг, усна домовленість із "дачниками" вже досягнута. Контракт до 2025 року з можливістю продовження на рік.

Фулгем тепер буде вести перемовини з Арсеналом, який бажає отримати за воротаря 12-13 мільйонів євро.

НА рахунку Лено у сезоні-2021/22 за "канонірів" всього вісім матчів в усіх можливих змаганнях.