Англия

Бразилець повинен вирішити, де гратиме наступного сезону.

Після перемоги Лідса у контрольному матчі проти Блекпула тренер Лідса Джессі Марш прокоментував майбутнє Рафіньї.

"Трансфер із Челсі на 65 мійльонів фунтів стерлінгів, який мав бути оплачений авансом, була повністю узгоджений. Однак Рафінья наполягає на переході своєї мрії до Барселони. Однак, каталонці ще не пропонують, скільки Челсі, і не очікується, що зможуть заплатити аванс... З його сторони потрібно терміново прийняти рішення. Я знаю, що у нього є надії та мрії. Побачимо у наступні кілька днів" — підсумував американський наставник.

Нагадаємо, що президент Барселони підтвердив бажання бразильського вінгера перейти до стану "блаугранас".