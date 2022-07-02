Испания

Футболіст хоче виступати в Ла Лізі.

Атакувальний півзахисник Лідсу Рафінья влітку може змінити не тільки клуб, а й чемпіонат.

Так, президент каталонської Барселони Жоан Лапорт підтвердив бажання футболіста приєднатись до його клубу, а також факт переговорів.

"Рафінья хоче грати за Барселону. Ми продовжуємо знаходитись у постійному контакті із Лідсом. Наші фахівці знають, що декілька клубів зробили запити по гравцю, але зберігають певний оптимізм", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо.

Минулого сезону бразилець провів 36 матчів, у яких забив 11 голів і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що Рафіньї не цікавий перехід до Арсеналу або Тоттенгема.