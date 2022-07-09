Англия

Трансфер очікується на наступному тижні.

Минулий розіграш французької Ліги 1 так і не завершився потраплянням до єврокубків для Ланса, однак "криваво-золоті" все одно залишили позитивне враження від власних виступів.

Зокрема, певним виконавцям Ланса вдалось звернути на себе увагу збоку багатьох закордонних клубів.

Одним із них є півзахисник оборонного штибу Шейк Умар Дукуре, який у свої 22 роки вже є повноцінним гравцем стартового складу не тільки на клубному, а й на міжнародному рівні.

Виступами малійця настільки залишись враженні представники англійського Крістал Пелас, що без жодних вагань погодились викласти 27,6 млн євро + різноманітні бонуси за право підписати з ним угоду.

Окрім того, Ланс ще й залишив за собою 15% від потенційного наступного продажу свого футболіста, а 30% від поточної угоди надійде JMG Academy — спортивній організації та тренувальній компанії, що заснована французьким футболістом Жаном-Марком Гію, вихованцем якої є Дукуре.

У цьому сезоні Шейк зіграв у 36 матчах, зробивши один результативний постріл та віддавши шість гольових передач.