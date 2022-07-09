Англия

Нігерійський півзахисник перебрався до АПЛ.

Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Джо Арібо, права якого раніше належали Рейнджерс.

25-річний нігерієць перебрався до нового клубу на постійній основі.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, сума трансферу становить 6 мільйонів євро, але з урахуванням бонусів вона може збільшитися до 10 мільйонів євро.

Всього за Рейнджерс Джо Арібо провів 148 матчів, в яких він забив 26 голів та віддав 25 асистів.