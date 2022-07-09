Англия

27-річний футболіст продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.

Челсі погодив перехід Рахіма Стерлінга, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, за свого футболіста "міщани" отримають 45 мільйонів фунтів. Крім того, манчестерський клуб може заробити ще десять мільйонів як бонус.

Що стосується Стерлінга, то він погодив особистий контракт із Челсі кілька днів тому. Очікується, що він підпише угоду до літа 2027 з опцією продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Стерлінг провів 47 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах: на його рахунку 17 голів та 9 результативних передач.