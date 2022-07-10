Англия

Півзахисник збірної Англії близький до переходу до складу Челсі.

Рахім Стерлінг найближчим часом стане гравцем Челсі. Як повідомляє журналіст Метт Лоу, 27-річний півзахисник буде одним із трьох найбільш високооплачуваних футболістів англійської Прем'єр-ліги.

Стерлінг зароблятиме в Челсі понад 300 тисяч фунтів на тиждень.

Метт Лоу не називає найбільш високооплачуваних гравців АПЛ, але можна припустити, що це Кріштіану Роналду та Мохамед Салах.

Нагадаємо, що Стерлінг підпише контракт із Челсі на п'ять років із опцією продовження ще на один сезон.