Англия

У англійського клубу буде існувати можливість викупу гравця.

Придбання андалузькою Севільєю лівого захисника лісабонського Спортінга Маркоса Акуньї зразка початку сезону-2020/21 виявилось у підсумку настільки вдалим, що трошки молодший за 30-річного виконавця Людвіг Аугустінссон, який перейшов до клубу на початку минулого футбольного року, так і не зміг нав’язати повноцінної конкуренції аргентинському виконавцеві.

Зрештою, це призвело до того, що шведський виконавець, згідно з повідомленням італійського журналіста Фабріціо Романо, може залишити команду вже на другий сезон.

Бірмінгемська Астон Вілла забажала отримати собі нового гравця цього амплуа, тож відносно швидко провела перемовини з "нервіонцями" домовившись щодо оренди Аугустінссона на прийдешній сезон.

При цьому, після завершення строку дії угоди, у "левів" буде можливість оформити повноцінний трансфер виконавця.

Але остаточного оголошення щодо укладання угоди між клубами ще доведеться почекати — якісь невирішені питання все ще існують ізбоку агентів гравця.

У цьому сезоні Людвіг відіграв 27 матчів (1295 хвилин), зробивши одну гольову передачу.