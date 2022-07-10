Англия

Півзахисник розповів про невдалий досвід виступів за лондонський клуб.

Свого часу Лестер у сезоні-2015/16 зумів здобути фантастичну перемогу в англійський Прем’єр-лізі, на тлі чого гравці, які належали до "чемпіонського" складу "лис" почали стрімко набирати ваги на трансферному ринку.

Зокрема, уже рік потому півзахисник Денні Дрінквотер таки наважився на перехід до лондонського Челсі, що фактично стало фатальною помилкою в його спортивній кар’єрі.

У перший день липня 2022 року контракт 32-річного англійця з "синіми" добіг свого кінця, проте із спогадів про столичний колектив у Дрінквотера залишаться лише оренди до бірмінгемської Астон Вілли, турецької Касимпаші, та Редінгу.

"Зараз я відчуваю полегшення, тому що це була погана історія для мене та клубу. Я злий на те, як все було облаштовано в команді, і на те, як вони до мене ставилися.

Але я не можу звинувачувати в цьому тільки клуб. Власне, як і не можу звинуватити тільки себе. Я не думаю, що це чиясь одноосібна вина, тому що було багато невизначеності.

У 2018 році я прибув у розташування клубу в останню годину трансферного ринку, а Дзола сказав мені, із перекладу слів Мауріціо Саррі, що він не бачить мого майбутнього в планах клубу.

Я тоді відповів йому: "Що? У мене маленький син. Він мій пріоритет... Чому ви говорите мені це за годину до закриття ринку? Мені потрібен час задля ухвалення рішення!".

Після такого дійсно ти відчуваєш, ніби ти викинув ці п’ять років зі свого життя. Якби я залишився в Лестері, якби не отримав травми, якби вони ставилися до мене краще... але це все — "якби".

Тепер у мене проблеми з психічним здоров’ям. Мій дідусь помер, у батька виявили лейкемію, я втратив собаку, керував автомобілем у нетверезому стані. Це все був не я. Я зробив величезну купу помилок. Окрім того, мені ще треба було боротись за свого сина. Я згас.

Коли футбольна кар’єра йде добре, усе інше здається легшим, але коли вона йде погано, то все навпаки стає важчим. Але я все ще люблю перемагати. Є певні варіанти щодо виступів у майбутньому. Йдеться лише про прийняття рішення", — заявив англієць.

Нагадаємо, що за останній сезон в оренді в Редінгу Дрінквотер провів 34 матчі, по одному разу забивши та віддавши гольовий пас.