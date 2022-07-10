Англия

Аргентинський захисник, як і раніше, хоче перебратися до АПЛ.

Манчестер Юнайтед продовжує робити спроби підписати центрального захисника Аякса Лісандро Мартінеса, який також може зіграти зліва в обороні та виступити опорним півзахисником.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, нова пропозиція "червоних дияволів" щодо 24-річного аргентинця у розмірі 50 мільйонів євро не влаштувала амстердамський клуб.

Сам футболіст, як і раніше, хоче продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі, де в його послугах також зацікавлений лондонський Арсенал.

За інформацією джерела, наступні дні матимуть вирішальне значення для розуміння остаточної позиції Аякса.

Минулого сезону Лісандро Мартінес провів 36 поєдинків, у яких забив один гол і віддав чотири результативні передачі.