Аргентинський захисник "лакомий шматочок" для клубів з АПЛ.
Мартінес, Getty Images
03 липня 2022, 00:29
Захисник амстердамського Аякса та збірної Аргентини Лісандро Мартінес дуже цікавий англійським клубам.
Як повідомляє The Athletic, лондонський Арсенал має зустрітися з Аяксом наступного тижня, оскільки боротьба за підписання футболіста загострюється.
Боси "канонірів" хотіли б бачити саме цього гравця у центрі захисту, але їм необхідно випередити Манчестер Юнайтед.
Якщо Аякс отримає ту суму, на яку розраховує (близько 50 мільйонів євро) 24-річному футболісту доведеться вибрати кращий варіант для себе.
До слова, сам аргентинець бачить себе лише в АПЛ і вже повідомив про це керівникам Аякса. Він провів 120 матчів за свій теперішній клуб з моменту переходу з аргентинської Дефенси у 2019 році.