Англия

Аргентинський захисник "лакомий шматочок" для клубів з АПЛ.

Захисник амстердамського Аякса та збірної Аргентини Лісандро Мартінес дуже цікавий англійським клубам.

Як повідомляє The Athletic, лондонський Арсенал має зустрітися з Аяксом наступного тижня, оскільки боротьба за підписання футболіста загострюється.

Боси "канонірів" хотіли б бачити саме цього гравця у центрі захисту, але їм необхідно випередити Манчестер Юнайтед.

Якщо Аякс отримає ту суму, на яку розраховує (близько 50 мільйонів євро) 24-річному футболісту доведеться вибрати кращий варіант для себе.

До слова, сам аргентинець бачить себе лише в АПЛ і вже повідомив про це керівникам Аякса. Він провів 120 матчів за свій теперішній клуб з моменту переходу з аргентинської Дефенси у 2019 році.