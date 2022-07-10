Англия

Лондонський клуб наполегливо покращує захисну ланку.

Лондонський Фулгем у прийдешньому сезоні повернеться до розіграшу англійської Прем’єр-ліги на тлі річної павзи.

Оскільки з лінією нападу, як вважає головний тренер "дачників" Марку Сілва, у команди справи йдуть більш-менш, то вирішальний акцент столичний колектив вирішив зробити на посиленні лінії захисту.

Із цією метою вже було придбану опорного півзахисника лісабонського Спортінга Жуана Пальїнью, а наступним трансфером Фулгема може стати фланговий захисник німецького Вольфсбурга Кевін Мбабу.

27-річний швейцарець буде коштувати англійському колективу 6 млн євро + різноманітні бонуси.

За минулий сезон він відіграв 31 матч, зробивши один гольовий пас.