Англия

Жуан Пальїнья приєднався до новачка вищого дивізіону Англії.

Фулгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання опорного півзахисника Жуана Пальїньї, права на якого раніше належали лісабонському Спортінгу.

26-річний португалець приєднався до "дачників" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2027 року.

Як повідомлялося раніше, трансфер Пальїньї коштував лондонському клубу 20 мільйонів фунтів.

Підписання португальського опорника стало першим для Фулгема після повернення до АПЛ за підсумками минулого сезону Чемпіоншипу.

У кампанії-2021/22 Пальїнья провів у всіх турнірах 38 матчів, забив 3 голи, заробив 8 попереджень та 1 вилучення.