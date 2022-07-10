Англия

Англійський центрбек може повернутися до АПЛ, де раніше виступав за Челсі.

Центральний захисник Мілана Фікайо Томорі у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та переїхати до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє Corriere della Serra, варіант із підписанням 24-річного англійця розглядає Манчестер Юнайтед.

Мілан не горить бажанням розлучитися з Томорі та хоче продовжити з ним контракт до 2027 року з покращеними фінансовими умовами.

Сам англійський центрбек також поки що не збирається повертатися до Англії, але якщо це станеться, Мілан зможе звернутися до послуг Джафета Танганги з Тоттенгема.

Минулого сезону Фікайо Томорі провів за Мілан 40 поєдинків, у яких забив один гол та заробив сім попереджень.