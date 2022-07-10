Нідерландський фахівець запровадив нові правила у клубі.
ЕРІК ТЕН ГАГ, GETTY IMAGES
10 липня 2022, 22:27
Ерік тен Гаг вніс перші зміни до розпорядку Манчестер Юнайтед, повідомляє Daily Mail.
"Червоні дияволи" вирушили в передсезонне турне Таїландом та Австралією. У Бангкоку 52-річний тренер із Нідерландів ввів правило для команди – снідати, обідати та вечеряти лише разом і лише у готелі, без винятків.
Тен Гаг також проводить інтенсивні тренування, щоб прищепити гравцям свою філософію.
Раніше повідомлялося, що Тен Гаг вивчає можливість трансферу свого колишнього підопічного.