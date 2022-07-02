Англия

Манчестер Юнайтед потрохи починає оживати на трансферному ринку.

Напередодні відбулось повноцінне відкриття літнього трансферного вікна, яке в часовому проміжку збіглось із початком тренерської діяльності в таборі англійського Манчестер Юнайтед для нідерландського спеціаліста Еріка тен Гага.

"Червоних дияволів" останнім часом почали критикувати за пасивність на ринку, і навіть провідний нападник команди, португалець Кріштіану Роналду, був до певної міри розлючений від цього факту.

Однак, потрохи англійський колектив почав набирати обертів, уже встигши досягнути домовленості з захисником Феєнорда Тайреллом Маласією.

На цьому клуб не зупинився, і, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, розпочав перемовини щодо трансферу колишнього підопічного тен Гага за часи роботи в Аяксі, центрального захисника Лісандро Мартінеса.

Протистоятиме Манчестер Юнайтед у боротьбі за придбання цього виконавця лондонському Арсеналу.

У цьому сезоні 24-річний футболіст відіграв 36 матчів, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.