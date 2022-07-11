Англия

Лондонський клуб тепер хоче остаточно продати виконавця.

Французький півзахисник лондонського Тоттенгема Тангі Ндомбеле останні півроку провів у оренді в складі Ліона, із якого перед початком сезону-2019/20 й перейшов до складу "шпор", проте "ткачі" в підсумку відмовились підписувати з ним повноцінну угоду, на чому наполягав англійський колектив.

Уже після повернення до столиці Великої Британії 25-річний виконавець учергове мав змогу впевнитись у відсутності потреби в головного тренера Антоніо Конте в його послугах на прийдешній сезон.

Тоттенгем, як повідомляє французька преса, наразі розглядає всі можливі варіанти відходу Ндомбеле з клубу, тоді як на тлі інших пропозицій суттєво виокремлюється іспанський Вільярреал.

Тангі й сам не проти поповнити склад "жовтої субмарини", бо хоче в найближчий рік мати досвід виступів у єврокубках, хоча за його бажаннями це має бути не Ліга конференцій, а Ліга чемпіонів УЄФА.

Варто відзначити, що Ліон свого часу відмовився від повноцінного викупу через надмірний цінник виконавця — 60 млн євро.

У минулому сезоні Ндомбеле загалом провів 30 матчів, по три рази відзначавшись голами та гольовими передачами.