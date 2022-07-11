Англия

Талановитий футболіст вирішив піти з клубу.

Захисник збірної Уельсу Неко Вільямс попрощався з Ліверпулем та вболівальниками "червоних".

"15 років у цьому особливому клубі, спасибі вам за все, для мене честь виступати за цей клуб та грати під керівництвом Юргена Клоппа. Але зараз я вирішив прийняти новий виклик.

Я бажаю команді та штабу всього найкращого у майбутньому та буду завжди підтримувати клуб. Дякую і ніколи не забуду YNWA!!!", — написав футболіст.

З великою долею вірогідності, Вільямс перейде до новачка АПЛ Ноттінгем Форест, який вже певний час вів перемовини з Ліверпулем.

Відзначимо, що Вільямс — вихованець мерсисайдців. За свій рідний клуб він зіграв 33 матчі, зробивши шість асистів.

Здебільшого 21-річний футболіст виступав за юнацькі та молодіжні команди "червоних", але на рік переїжджав у Чемпіоншип, де грав у Фулгемі.