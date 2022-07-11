Англия

Фахівець відповів на багато важливих запитань по клубу.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг на прес-конференції поспілкувався з пресою щодо важливих питань, які стосуються клубу.

"Кріштіану Роналду поки не з нами. Він дійсно відсутній через особисті проблеми. Ми плануємо залишити його у клубі на наступний сезон.

Я з нетерпінням чекаю співпраці з ним. Щодо трансферу він мені цього не говорив. Я читав, але, як я вже сказав, Кріштіану не продається. Він входить у наші плани, і ми хочемо разом досягти успіху".

Фахівець також розповів про нові трансфери та відсіяв чутки про можливого нового капітана МЮ.

"Гаррі Магуайр — капітан. Він визнаний капітан, він досяг великого успіху, тому я не сумніваюся в цьому. Ми хочемо мати правильних гравців. У нас дійсно хороша команда, ми працюємо над розвитком нашої манери гри, і якщо буде можливість, ми підпишемо новачків.

Де Йонг? Безумовно, ми шукаємо гравців у півзахист, а також нападника. Я ніколи не говорю про гравців, які не мають контракту з Ман Юнайтед. Я нічого не можу сказати вам з приводу де Йонга", — розповів тен Гаг.