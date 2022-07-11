Англия

Футболіст трохи пограв у кубкових матчах за основну команду.

19-річний лівий захисник англійського Ліверпуля Овен Бек тільки робить перші кроки в "дорослому" футболі, проте за ходом минулого сезону головний тренер Юрген Клопп уже двічі довірив йому місце на полі в протистояннях основної команди в рамках Кубка англійської ліги проти Престона (2:0) та Лестера (3:3, 5:4 – пен.).

Цих лічених хвилин у грі вистачило для того, аби визнати вихованця клубу готовим до нових спортивних викликів, проте до рівня АПЛ він усе ж таки ще не дотягує.

Саме тому "червоні" вирішили, що наступний сезон Бек проведе в складі португальського Фамалікану — восьмої команди Прімейра-ліги за підсумками минулого сезону, на правах орендної угоди.

У цьому сезоні Овен відіграв 28 матчів, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.