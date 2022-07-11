Англия

Український захисник готується до нового сезону.

Евертон у рамках підготовчого процесу до нового сезону вирушив у турне Сполученими Штатами Америки.

Як повідомляє офіційний сайт "ірисок", у делегації клубу був присутній український захисник Віталій Міколенко.

Зазначимо, що минулого сезону футболіст відіграв 37 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився голом та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, що Евертон в рамках нового сезону чемпіонату Англіх в першому турі зіграє на своєму полі проти Челсі.