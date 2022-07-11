Український захисник готується до нового сезону.
Віталій Миколенко, getty images
11 липня 2022, 16:44
Евертон у рамках підготовчого процесу до нового сезону вирушив у турне Сполученими Штатами Америки.
Як повідомляє офіційний сайт "ірисок", у делегації клубу був присутній український захисник Віталій Міколенко.
Зазначимо, що минулого сезону футболіст відіграв 37 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився голом та трьома результативними передачами.
Нагадаємо, що Евертон в рамках нового сезону чемпіонату Англіх в першому турі зіграє на своєму полі проти Челсі.