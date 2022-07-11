Англия

Німецький фахівець не став відповідати на питання щодо можливого переходу португальського бомбардира.

Наразі Челсі знаходиться у Лос-Анджелесі на передсезонному зборі.

Томас Тухель підійшов роздавати автографи і один із уболівальників запитав: "Томасе, ми підпишемо контракт з Кріштіану Роналду?".

Німецький фахівець уникнув прямої відповіді на це запитання: "Я вам не скажу".

Нагадаємо, що Роналду не прибув на передсезонний збір Манчестер Юнайтед і щодня зростає можливість, що 37-річний футболіст залишить склад "червоних дияволів".

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.