Англия

Колишній футболіст "канонірів" тренуватиме молодь.

Вихованець академії Арсеналу Джек Вілшир повернувся до рідного клубу у новій ролі.

Колишнього півзахисника збірної Англії, який днями завершив кар'єру у віці 30 років, призначений головним тренером юнацької команди Арсеналу U-18.

Вілшир провів 197 матчів за Арсенал у період з 2008 по 2018 рік, за цей час він двічі виграв Кубок Англії та один раз Суперкубок Англії.

Останнім клубом в ігровій кар'єрі Вілшир став датський Орхус, про завершення кар'єри Джек оголосив 8 липня.