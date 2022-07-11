Колишній футболіст "канонірів" тренуватиме молодь.
Джек Вілшер (ліворуч), ФК Арсенал
11 липня 2022, 22:15
Вихованець академії Арсеналу Джек Вілшир повернувся до рідного клубу у новій ролі.
Колишнього півзахисника збірної Англії, який днями завершив кар'єру у віці 30 років, призначений головним тренером юнацької команди Арсеналу U-18.
Вілшир провів 197 матчів за Арсенал у період з 2008 по 2018 рік, за цей час він двічі виграв Кубок Англії та один раз Суперкубок Англії.
Останнім клубом в ігровій кар'єрі Вілшир став датський Орхус, про завершення кар'єри Джек оголосив 8 липня.