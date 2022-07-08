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Очікується, що англієць повернеться до Арсеналу в якості тренера.

Колишній півзахисник лондонського Арсеналу Джек Вілшир вирішив завершити професійну кар'єру футболіста.

I’ve loved my dream. Thank you all ❤️ pic.twitter.com/Bj1YDtjng0 — Jack Wilshere (@JackWilshere) July 8, 2022

В прощальному листі футболіст згадав свої перші кроки та здобутки в стані "канонірів", а також подякував усім, хто супроводжував його протягом кар'єри.

Вперше Вілшир вийшов на поле у дорослому футболі у 2008 році и з тих пір встиг пограти окрім Арсенала також у складі Болтону, Борнмуту, Вест Гему та датського Орхусу.

Англієць двічі ставав володарем Кубку Англії, а також одного разу виграв Суперкубок країни.

Відзначимо, що Вілшир — наймолодший футболіст в історії Арсенал, що виходив в рамках Англійської Прем'єр-Ліги, в матчі проти Блекберна йому було всього 16 років та 256 днів.

Раніше повідомлялось, що хавбек може повернутись до Арсеналу в якості тренера одної з молодіжних команд.