Очікується, що англієць повернеться до Арсеналу в якості тренера.
джек вілшир, getty images
08 липня 2022, 14:59
Колишній півзахисник лондонського Арсеналу Джек Вілшир вирішив завершити професійну кар'єру футболіста.
В прощальному листі футболіст згадав свої перші кроки та здобутки в стані "канонірів", а також подякував усім, хто супроводжував його протягом кар'єри.
Вперше Вілшир вийшов на поле у дорослому футболі у 2008 році и з тих пір встиг пограти окрім Арсенала також у складі Болтону, Борнмуту, Вест Гему та датського Орхусу.
Англієць двічі ставав володарем Кубку Англії, а також одного разу виграв Суперкубок країни.
Відзначимо, що Вілшир — наймолодший футболіст в історії Арсенал, що виходив в рамках Англійської Прем'єр-Ліги, в матчі проти Блекберна йому було всього 16 років та 256 днів.
Раніше повідомлялось, що хавбек може повернутись до Арсеналу в якості тренера одної з молодіжних команд.