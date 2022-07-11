Англия

26-річний півзахисник може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Челсі розглядає варіант із придбанням Сержа Гнабрі, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, в особі 26-річного футболіста "сині" бачать альтернативу Рафіньї з Лідса, який, найімовірніше, продовжить кар'єру в Барселоні.

За чутками, Гнабрі хоче покинути Баварію, а його контракт із німецькою командою діє ще один рік. Очікується, що "ротен" запросять за свого футболіста близько 34 мільйонів фунтів.

Минулого сезону Гнабрі провів 45 матчів у всіх турнірах за Баварію: на його рахунку 17 голів та 10 результативних передач.