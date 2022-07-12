Англия

18-річний українець продовжить кар'єру в АПЛ.

Атакуючий півзахисник Дніпра-1 та молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк цього літа змінить клубну прописку та продовжить свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, лондонський Брентфорд завершив процедуру трансферу 18-річного українця.

За інформацією джерела, Ярмолюк отримав британську візу, і вже цього тижня він буде офіційно оголошений у якості нового гравця Брентфорда.

Стверджується, що ця трансферна угода вже завершена. Фінансові деталі переходу не уточнюються. Раніше повідомлялося, що Брентфорд заплатить Дніпру-1 півтора мільйони євро.

Усього в активі Єгора Ярмолюка 21 матч за першу команду Дніпра-1, в яких він відзначився одним голом. За збірну України U-19 український хавбек провів 5 поєдинків та забив 4 м'ячі. Також на його рахунку є 4 зустрічі за збірну України U-21.