Англия

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола розраховує на алжирського вінгера в майбутньому.

Манчестер Сіті продовжує роботу не тільки на трансферному ринку, а й розбиратися з контрактами своїх діючих футболістів.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "містян" веде переговори зі своїм вінгером Ріядом Марезом та обговорює з ним умови продовження нинішньої угоди.

За інформацією джерела, чинний чемпіон Англії має намір зберегти 31-річного алжирця у своїй команді до літа 2025 року.

Минулого сезону Ріяд Марез провів за Манчестер Сіті 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 24 голи та віддав 9 результативних передач. Поточний контракт алжирця із клубом АПЛ розрахований до літа 2023 року.