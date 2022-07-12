Англия

У норвезького плеймейкера вже є досвід капітанства у своїй національній збірній.

Після скандального трансферу П'єра-Емерика Обамеянга до каталонської Барселони та повернення Александра Ляказетта до Ліону на правах вільного агента в лондонському Арсеналі знову постало питання щодо нового капітана першої команди.

Як повідомляє Sport Bible, атакуючий півзахисник "канонірів" Мартін Едегор є головним претендентом на те, щоб стати новим капітаном клубу з Північного Лондона починаючи з сезону-2022/23.

23-річний норвежець уже є капітаном своєї національної збірної, тоді як в Арсеналі сподіваються, що саме Мартіну вдасться перервати тенденцію невдалих капітанств останніх років у стані "канонірів".

Очікується, що наступного сезону Едегор зробить ще один крок вперед за Арсенал в ігровому плані, і, безсумнівно, капітанство лише посилить його вплив на полі та поза ним.

За інформацією джерела, незабаром рішення щодо нового капітана Арсеналу буде ухвалено на офіційному рівні.