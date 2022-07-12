Англия

30-річний футболіст хоче продовжити контракт із "синіми".

Жоржиньо все влаштовує у Челсі і півзахисник хотів би залишитися у нинішній команді щонайменше наступного сезону.

"Я почуваюся в Челсі добре. Звичайно, я хотів би залишитися тут".

"У мене контракт із клубом, і мені подобається бути тут. Я не думаю про те, щоб кудись перейти", — наводить слова Жоржиньо журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що угода Жоржиньо з Челсі розрахована до літа 2023 року. Раніше ходили чутки, що 30-річний футболіст хоче продовжити чинний контракт.

Минулого сезону Жоржиньо провів 47 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 9 голів та 4 результативні передачі.