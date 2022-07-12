Зустріч між керівництвом та представником футболіста відбулася у понеділок.
КАЛІДУ КУЛІБАЛІ, GETTY IMAGES
12 липня 2022, 15:59
Челсі виявляє серйозний інтерес до Каліду Кулібалі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, у понеділок, 11 липня, керівництво "синіх" провело зустріч із агентом 31-річного футболіста.
Очікується, що найближчим часом Челсі може зробити пропозицію Наполі щодо Кулібалі.
У сезоні-2021/22 сенегалець провів 34 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 3 голи та 3 асисти.