Англия

Сенегальський футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Каліду Кулібалі близький до переходу у Челсі, повідомляє журналіст Давид Орнштейн.

За його інформацією, "сині" майже погодили компенсацію у 40 мільйонів євро та особистий контракт із 31-річним футболістом. Проте остаточної угоди ще немає, але все рухається у цьому напрямі.

Очікується, що Кулібалі підпише довгострокову угоду з Челсі. Раніше ходили чутки, що це буде угода на три роки.

Крім того, у сфері інтересів Челсі залишаються Преснель Кімпембе, Жуль Кунде та Натан Аке.

Минулого сезону сенегалець провів 34 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 3 голи та 3 асисти.