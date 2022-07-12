Англия

Манкуніанці здобули першу перемогу під керівництвом нового тренера.

В рамках підготовки до сезону-2022/23 Манчестер Юнайтед та Ліверпуль зіграли товариський матч у Бангкоку.

Підопічні Еріка Тен Хага здобули переконливу перемогу, відправивши у ворота "червоних" чотири голи. Забиті м'ячі на свій рахунок записали Санчо, Фред, Мартіаль та Пеллістрі.

Відзначимо, що "червоні дияволи" провели 11 замін протягом матчу, в той час як Ліверпуль — 21.

Манчестер Юнайтед — Ліверпуль 4:0

Голи: Санчо, 12, Фред, 30, Мартіаль, 33, Пеллістрі, 77