Манкуніанці здобули першу перемогу під керівництвом нового тренера.
манчестер юнайтед - ліверпуль, фото мю
12 липня 2022, 18:09
В рамках підготовки до сезону-2022/23 Манчестер Юнайтед та Ліверпуль зіграли товариський матч у Бангкоку.
Підопічні Еріка Тен Хага здобули переконливу перемогу, відправивши у ворота "червоних" чотири голи. Забиті м'ячі на свій рахунок записали Санчо, Фред, Мартіаль та Пеллістрі.
Відзначимо, що "червоні дияволи" провели 11 замін протягом матчу, в той час як Ліверпуль — 21.
Манчестер Юнайтед — Ліверпуль 4:0
Голи: Санчо, 12, Фред, 30, Мартіаль, 33, Пеллістрі, 77