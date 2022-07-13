Англия

Футболіст буде отримувати більше, ніж в Неаполі.

Захисник Наполі та збірної Сенегалу Каліду Кулібалі знаходиться в одному кроку від трансферу до лондонського Челсі.

Так, стала відома майбутня заробітна плата футболіста у стані "синіх". Кулібалі буде отримувати 10 млн євро за сезон, повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт буде підписано до літа 2027 року. Відзначимо, що у Наполі сенегалець отримує близько 7 млн євро на рік.

Минулого сезону сенегалець провів 34 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 3 голи та 3 асисти.

Раніше повідомлялось, що Челсі націлився також і на Аке.